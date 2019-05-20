涉收51萬賄款　馮永業撐陳婉玉開展內地直升機服務意向

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，涉於在任期間收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉的51萬港元，作為購入一個住宅單位的訂金，兩人分別被控公職人員行為失當及向公職人員提供利益等3項控罪，案件今(20日)於區域法院開審。



控方於開案陳詞指，陳於2004年表示有意開展往內地城市、特別是江門的直升機服務，她一直與局方交代與江門政府商討的進展，文件亦有交馮審閱。期間馮出席不同的政策委員會立法會會議，指珠三角地區對直升機服務需求不斷上升，故須要擴建相關基建以滿足需求，他並提議以江門作為試行計劃的試點。



至港聯航空於2005年取得杭州、南京、寧波及重慶4個航點，政府的決定受到港聯的競爭對手中富航空爭議，中富當時質疑港府偏幫港聯。馮知道自己處理如此敏感決策，他與陳的私交及私下交易，定必令公眾失去對政府的信心，但他始終沒向上司下屬申報與陳的關係，實屬蓄意隱瞞。



而於2005年5月，陳代表港聯向政府申請續租西九龍直升機場時要求減租，馮向地政總署傳達陳的要求並表示支持。惟地政總署回覆沒有減租的理由，馮就將事件升級，向上司常任秘書李淑儀力陳若港聯中止經營，會影響香港航空旅遊業，對政府來說是雙輸局面。李因此向時任房屋及規劃地政局常任秘書長劉吳惠蘭反映，惟最終港聯放棄續租。



在港澳碼頭直升機場擴建工程方面，控方指在民航處認為港聯既有可能參與投標，故不應參與政府的工作小組的情況下，馮的下屬竟回應應該接納業界意見；當政府內部有質疑是否有擴建必要時，馮又表達意見指若業界願意出資，政府應予以支持及協助。最終，港聯在馮永業離開經濟發展及勞工局後兩個月後，便獲批擴建合約。