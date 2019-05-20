修逃犯例亂局難理性討論　議員指政府有權直上大會

立法會因修訂《逃犯條例》陷亂局，政府今(20日)決定去信內務委員會，要求於下月12日將草案遞交大會恢復二讀辯論。保安局前局長、行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀形容，近月的混亂令議會不能再作理性討論，基於行政主導當局是有權提出上大會，根本不應等待內會商討。



對於台灣陸委會表明不接受以修例引渡台灣殺人案疑犯，葉劉認為，陸委會只作政治表態，如將來台灣拒絕接收疑犯，即是政治凌駕公義，陸委會應向台灣及香港市民交代。她又舉例在1997年她出任入境事務處處長負責提出《入境條例》第5修訂，當時立法會在一天內完成三讀通過，故非每條條例必須經過法案委員會審議。問及估計大會有多少時間辯論，她僅稱，是次修訂條文較一地兩檢簡單及短，相信容易處理，而新民黨今晚會開會討論。



自由黨黨魁鍾國斌認為議會爭拗造成很大損害，由政府決定直上大會是好事，亦是最理想，但對於未能成立法案委員會表示失望。他相信本周五的內會會議上不用再就法案委員會未來路向作表決，未來數周大家亦可平靜下來處理實事，該黨會繼續與保安局溝通，爭取在現有框架下作優化。惟該黨仍未決定投票意向。



另外，民主派立法會議員批評做法是史無前例、破壞議會多年來的傳統，並予以嚴厲譴責。他們指由政府提出首讀至恢復二讀只有約兩個月時間，政府未有給予足夠時間讓立法會解決爭議，而且拒絕與他們和建制派會談，是將立法會傳統破壞得一乾二淨，害死香港和一國兩制。他們表示將會去信內務委員會，批評政府指法案委員會失效是不負責任，並表明不同意把議案直接交予立法會大會。



被問到民主派是否要負上責任，公民黨立法會議員楊岳橋表示，立法會建制派佔多數，而且主席是建制派的一員，再加上秘書處亦與建制派「打龍通」，形容「成個系統都係你(政府)」，指政府怪責佔少數的民主派，批評做法是顛三倒四，「自己搞唔掂嘅嘢就賴人哋」。



民主黨議員林卓廷則批評政府霸王硬上弓，快刀斬亂麻，摧毀立法會的基本制度和功能，漠視社會及國際間強烈的反對聲音，只會進一步激起民憤，相信七一遊行的參與人數將會上升。

