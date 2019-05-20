強姦案疑犯收押所自縊　懲教助理指死者舉動無特別

屯門寶田邨入屋強姦女子案疑犯林洛文，2017年在荔枝角收押所羈押期間疑用床單在廁所吊頸自殺身亡，死因研訊今天(20日)展開。



在囚人士楊達勳今由懲教員押解到庭作供，他指2017年7月10日事發日早上約7時至8時，他與死者及其他羈押人士被安排在活動室清潔，死者負責清潔職員廁所，清潔用品由死者自行取用。不過，當楊在羈押人士廁所清潔完畢後欲通知死者，對方卻沒回應，楊遂告知懲教員，並撞開門入職員廁所，發現死者疑以用作抹積水的床單掛上窗框，吊頸自殺，懲教員即時進行搶救。



一級懲教助理鄭瑋供稱，事發時他是涉事活動室主管，當時他負責監管死者等羈押人士分頭清潔，鄭稱會「不定時行過去望一望」，他曾見死者以廢置床單抹積水，鄭指死者吊頸前舉止「冇乜特別」。惟鄭指事發時他正站在活動室的閘門附近，僅看得見職員廁所外面，當時羈押人士楊達勳突然指死者吊頸，鄭遂與楊解下死者。



鄭作供期間，庭上播放涉事活動室的監控鏡頭片段，顯示死者於17年7月10日早上7時許進入活動室作清潔工作，期間曾以氈抹乾活動室地上的水，其後進入職員廁所繼續清潔，其後約7時半他曾赤膊走出活動室行了一圈，活動室內則仍有大批羈押人士在閒聊及休憩。至早上8時，監控片段顯示有人發現死者在職員廁所自殺。