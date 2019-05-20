涉盜公款並使用虛假發票　運沙公司董事被控

一名運輸公司董事涉嫌盜取該公司共逾30萬港元款項，並使用虛假發票的副本及管有虛假文書，以欺詐該公司一名實質股東及其他董事。今日(20日)遭廉政公署落案起訴，被告獲准保釋，本周四(23日)到東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。



被告陳財發(40歲)，為從事泥沙運輸業務的中港物料公司董事，被告負責為公司在香港尋求生意合作夥伴，並管理其銀行帳戶。他被控8項罪名，即1項使用虛假文書的副本；1項管有虛假文書；及6項盜竊，違反《盜竊罪條例》第9條。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發事件。



控罪指，被告涉嫌於2016年4月21日，使用4張虛假中港物料發票的副本，意圖誘使中港物料一名實質股東接受它們為真文書的副本，並因接受它們為真文書的副本而作出或不作某些作為，以致對該實質股東或其他人不利。



另一項控罪指，被告涉嫌於2017年9月21日，在無合法權限或辯解下保管虛假文書，即由一間工程公司發出的一封提示信及一份最後通知書，意圖由被告或他人藉使用該等文書而誘使另一人接受為真文書，並因接受它們為真文書而作出或不作某些作為，以致對該另一人或其他人不利。



廉署調查發現被告涉嫌使用有關虛假發票的副本並管有相關虛假文書，即該封提示信及該份最後通知信，就泥沙運輸費用欺詐該實質股東及其他董事。



餘下6項控罪指被告涉嫌於2015年11月5日至2016年3月22日期間，先後6次盜竊中港物料共逾30萬港元款項，每次由1.5萬港元至12.8萬港元不等。