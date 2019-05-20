唱衰中港反修逃犯例　黎智英被批心中有鬼

社會上不斷有輿論反對修訂《逃犯條例》，誤導市民引起社會憂慮。仍逍遙法外的違法佔領行動(佔中)搞手、反中亂港有「漢奸黎」之稱的壹傳媒黎智英，今(20日)出席外國記者協會對談會中「唱衰中港」，誇大修例影響性較廿三條立法更深，聲稱今次是最後抗爭否則「香港已完」。各界炮轟黎「噏得就噏」，以抹黑中港乞求國際關注，實則是危言聳聽，更是無私顯見私，其心中有鬼才站出來力阻修例。



外國記者協會今邀黎智英出席午餐會就傳媒發展及香港情況作對談，「搞事四人幫」中天主教香港教區退休主教陳日君及有「李漢奸」之稱的民主黨創黨主席李柱銘亦有到場，而在席人士亦包括黎的左右手、形同其「契弟的契弟」的Mark Simon；壹傳媒行政總裁張劍虹及獨立股評人David Webb。



提及有關港府擬修訂《逃犯條例》時，黎智英表現特別激動，形容修例較廿三條立法更具影響性，批評中國法制是「垃圾」，認為在內地從商「貪污是必須」，相信不少港商早在內地的名單上，修例一旦通過即可隨時被引渡。他又聲稱今次是最後抗爭，修例如言論自由的大屠殺，英國、美國等國際社會已關注事件，呼籲港人站起來。



黎又形容壹傳媒是反對派媒體，自己則是反對派媒體的領袖，認為他的存在是平衡社會聲音。他更稱紙媒沒有市場或生存空間，轉型至網絡平台是大趨勢，又指壹傳媒推行的訂閱制是傳媒未來唯一生存模式。



「廿三萬監察」發言人、立法會前議員王國興斥責黎智英如吳三桂，為八國聯軍帶路引入關是「漢奸」，賣國賣港的本色非常無恥，語不驚人勢不休，強行把港人與觸犯刑事法例的謀殺犯掛鈎，是荒天下之大謬。他認為黎智英企圖將2003年數十萬人上街情況重現是黃粱一夢。王又指「爛果報(《蘋果》)」銷量差，令壹傳媒股價「狂冧」又要賣產救亡，皆因市民早看穿該傳媒誤導公眾，認為黎不應以自身問題放大至紙媒同陷困。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強炮轟黎智英誇大其詞，修訂《逃犯條例》與言論自由拉不上關係，相信將來不會有人因言入罪而被引渡，認為黎只是煽動港人上街遊行。他續指，過去十年內地法制雖未能盡善，但已有改善，黎批評內地法制如「垃圾」是危言聳聽，誤導外國媒體以令國際誤解修例。



對於黎智英自認是反對派媒體的領袖，陳坦言是「鬼拍後尾枕」，傳媒應堅持中立，其說法如承認自己是反中亂港的傳媒，為反對而反對，更令人相信黎力阻修例是心中有鬼。

