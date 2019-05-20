政Whats噏：冇拉布特別快？有法案委會半粒鐘搞掂晒

近年立法會議員喺會議上不時拉布，分分鐘搞到啲議案唔能夠按原定時間完成審議。不過正所謂凡事總有例外，《2019年娛樂特別效果(費用)(修訂)規例》小組委員會今日(20日)就極速完成審議，由選舉主席去到審議條文完成，都只係需要半個鐘多少少。審議進度快成咁，唔知其他會議又可唔可以參考吓呢。



呢個小組委員會審議有關增加相關牌照嘅費用，並於今年7月1日生效。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國早前都講過，曾經就事宜諮詢業界，業界亦都冇乜意見，所以個會都冇乜嘢要傾。



不過，會議一開始都出現咗段小插曲，呢個委員會只有馬逢國，同泛民嘅郭家麒及楊岳橋，合共3個委員，3人入面最資深嘅馬逢國就負責主持選舉主席，楊岳橋就話要提名馬逢國做主席，馬逢國一聽到就碌大對眼，仲話「吓，我唔接受(提名)」。與此同時，郭家麒就即刻話，如果馬逢國唔接受提名，個會就會玩完。最終擾攘咗幾分鐘後，馬逢國先話接受提名，仲喺無競爭下當選主席。如果扣除埋呢段插曲，個會相信會喺半個鐘之內完成晒所有嘢，唔知係咪今屆立法會嘅最快紀錄呢？

