沙中線大圍至鑽石山或局部通車　傳港鐵6月試車

千億沙中線受紅磡站工程醜聞影響，屯馬線通車日子遙遙無期。東網上月曾報道指，據稱港鐵會待三人專家小組確認車站安全後才提出局部通車建議方案，更要花時間進行各種測試及修正等，難以於今年中局部通車。現再有傳港鐵將於6月開始於來往大圍至鑽石山站進行試車，數據將交由政府審批，若一切順利最快可於今年局部通車。



此外，為開通更多屯馬線車站，有報道稱港鐵將提供額外「穿梭列車」，由鑽石山站直達土瓜灣站，但1小時僅得2至3班。



運輸及房屋局回覆傳媒指，港鐵正應政府的要求，研究沙中線東西走廊局部通車的可行性和不同的方案。有關方案需考慮局部啟用鐵路路段的技術可行性、鐵路系統的運載力、信號系統的改動及路面交通的配合等因素，現階段未有任何決定。當局會繼續積極與港鐵探討，並適時作出決定，將以實質可行性和鐵路營運安全為優先考慮。



港鐵亦回覆指，沙中線全線或局部開通，要視乎紅磡站及相連結構的核實情況，有關範圍已納入調查委員會進一步的調查，而屯馬線其他車站記錄的核實工作亦進行中。此外，港鐵亦需要考慮一連串包括改動信號系統等技術因素，因此，就開通時間以至局部開通與否，現時暫未能有所定論。