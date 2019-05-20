政Whats噏：平機會聲稱財政穩定　但驚寫字樓加租？

平等機會委員會過往多次被揭發浪費公帑，包括喺租金水平比較高昂嘅太古城租辦事處，消耗大量嘅儲備，後來捱唔住，搬咗去黃竹坑。平機會新任主席朱敏健今日(20日)出席立法會政制事務委員會時，話平機會嘅財政已經恢復一個好穩定嘅狀態，但同時又話好憂慮辦事處加租嘅狀況。早早講定怕加租，唔通想乘機增加撥款？



朱敏健喺會上報告平機會本年度嘅工作進度及來年度嘅工作重點，佢話，截至今年3月底，平機會嘅總支出係約1.17億港元，包括政府補助等等嘅總收入，同樣約1.17億港元，又提到平機會辦事處嘅租約將會喺明年8月屆滿，預計到時租金會上升，不過加幾多係未知數，仲形容係隱憂添。喺平機會所提供嘅文件中，就話希望政府考慮提供全額補助，甚至係永久辦事處喎。



立法會議員陳志全就批評政府同平機會似乎冇乜點溝通，問政府會唔會向平機會提供永久辦事處。政府就話喺來年度嘅財政預算，已就通脹補足撥款，又講起平機會搬遷時都使咗2000萬港元公帑，到時會睇睇租金加成點，幫平機會爭取喎。如果到時太貴租要再搬過，使多一筆搬遷費，唔知係咪仲浪費公帑呢？