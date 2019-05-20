新聞拆局：盡早通過修逃犯例　免供泛民彈藥拖延

港府修訂《逃犯條例》是為了處理台灣殺人案，亦是要盡快堵塞法律漏洞，但泛民頻頻外訪要求國際施壓，又在議會掀衝突，將本地修例演變成政治角力。據了解，中央本來不干涉本地修例，但如今事態提升至國際層面，有傳中央期望可於7月1日前通過，避免泛民再借七一遊行人數打民意牌，藉詞拖延修例。



綜合消息分析，建制派早已不滿港府低估修例爭議性，且對市民解說不足，泛民則空群抹黑，令事態不斷升溫，法案委員會更爆亂局，使議會陷死局。據了解，隨着愈來愈多國家就修例表關注，中央認為泛民正複製2003年反廿三條立法行動，以時間換輿論谷民情，而為免重蹈當年景況損管治威信，必須盡快處理修例。



東網上周率先披露，政府最快上周五(17日)預告將草案直交大會恢復二讀，有知情人士透露，事件早已提升至中央與特首處理層面，當消息被披露後，相關人士需重新研判民情反應，形容「個局變得好快」，故至今日(20日)才公布直上大會決定。



據知，建制派曾建議於7月底前完成修例，借暑假「過冷河」以免影響年底區會換屆選舉，惟有傳中央研判形勢後，不希望再給予泛民時間燃燒議題，希望盡早通過修例，有評估是為了避免03年困局重現，泛民脅民意強逼港府讓步，影響中央與港府威信。