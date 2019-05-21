探射燈：議員倡黑點裝天眼　檢控餵飼者

食環署安裝網絡攝錄機，除了阻嚇非法棄置垃圾外，同時打擊餵飼野鳥問題。惟部分餵飼黑點卻未見有安裝網絡攝錄機，不少黑點野鴿數目有增無減，途人憂心忡忡。立法會議員倡於黑點設置網絡攝錄機作出監察，並加緊巡查。



其中一個重災區為將軍澳港鐵坑口站對出，附近的野鴿多年來盤據於港鐵站上蓋，居民反映不時見到半百隻野鴿低飛，不少途人為免「中頭獎」而急步前行，地上常布滿鴿糞。「擔心小朋友中招，惟有叫佢哋經過行快兩步。」居民丁先生表示，長期有大量野鴿聚集，擔心會將病菌帶入社區。



立法會議員郭家麒表示，於黑點設置網絡攝錄機作出監察，相信對打擊餵鴿有一定幫助。他指食環署亦應加緊巡查，透過天眼收集的資訊作出適時的埋伏行動，向胡亂餵飼雀鳥者作出檢控。他認為從宣傳教育着手才是長遠改善問題的關鍵。

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