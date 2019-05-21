探射燈：可仿星台餵避孕藥　團體促為野鴿絕育

野鴿聚集會造成滋擾，如長時間逗留和產生大量鳥糞等衞生問題，但政府遲遲未有針對性措施解決。過去曾有關注團體倡議政府彷效外地為野鴿絕育，有地區人士表示歡迎，認為政府應積極解決問題。



鴿子的生育能力高，只需21天就可孵化幼鴿。2016年時新加坡政府曾展開為期1年採用避孕藥來控制鴿子數量的計劃，成功減少各寺廟外的鴿群數量，減幅達70%。2017年，台北市政府亦以餵食避孕藥的方式，為華山文創園區附近聚集的野鴿進行絕育。有本地關注團體早年曾向政府請願，促請當局將野鴿集中處理，或效法外地為野鴿絕育。



東區社區幹事洪志傑表示，過去曾多次向各部門反映區內鴿患擾民的問題，洪認為減少野鴿最好的方法是絕育，因為這能減少牠們的數目，可惜至目前為止，香港仍未有引進可替野鴿絕育的藥物，加上執法不力，恐致鴿患惡化。

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