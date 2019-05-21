探射燈：鴿患擾民恐播禽流感　驅鴿劑效佳政府齋擺

本港多區深受鴿患所困，暗藏傳染病危機，有南區區議員主動向漁護署要求才獲「驅鴿劑」試用裝，改善區內野鴿聚集；但曾試用的東區區議員反映，驅鴿劑效用只是暫時性，部門要定期噴灑，及加強清潔方有效，惟部門間「各有各做」，野鴿黑點一直存在。有立法會議員擔心，天氣開始炎熱，各種病毒細菌容易肆虐，部門間應整合資源，主動巡查和清潔野鴿黑點，保障市民安全。



鴨脷洲公園近月有人每早定時餵鴿，令公園內聚集大量野鴿。當區區議員張錫容接獲不少居民投訴，得知漁護署有驅鴿劑可供使用，及後提出才得到一支30毫升的試用裝。她解釋，驅鴿劑需要稀釋加壓使用，會散發出鴿不喜歡的氣味，因此不會接近噴灑過的地面，達到驅散的效果，對人體及鴿健康無害。



「部門間各自為政，難怪咁基本嘅民生嘢都長期解決唔到！」張直斥，現時街道清潔由食環署負責，卻只關注餵鴿時亂拋垃圾；雀鳥則由漁護署處理，故對取締餵鴿黑點毫無幫助。她認為除加強刑罰和執法力度外，部門間亦應互相支援配合，避免鴿患成為傳染病源頭。



東區內亦有不少野鴿聚集黑點，區議會曾要求漁護署在柴灣公園和糖水道天橋噴灑驅鴿劑。當區區議員李進秋指，「驅鴿劑效用非常好，可惜署方唔會長期使用，最近野鴿又多番。」日前東網記者往上址巡視，估計逾百隻野鴿站滿天橋頂和附近屋簷，糞便、毛屑隨時從天而降，成為傳播疾病的途徑。李表示，署方只會在多番要求，鴿患十分嚴重的情況下才使用驅鴿劑，她估計是由於產品成本較高，而天橋屬路政署管理範圍，其他部門不會主動協助。



野鴿黑點遍布多區，九龍塘小巴總站外長期有大量野鴿覓食，經常有市民放下麵包餵飼，並在路上留下大堆鴿糞；尖沙咀天星碼頭亦是另一個黑點，曾有人大灑雀粟，引來數百隻野鴿紛飛擁至，吸引遊客圍觀。



香港愛護動物協會註冊獸醫服務副總監及首席獸醫桂珍指，驅鴿劑比其他傳統驅鴿方法如尖刺等更好。而立法會議員郭家麒批評部門間欠缺溝通，指驅鴿劑如證實有效，漁護署應加以推廣使用。



食環署回覆指，該署主要負責保持街道清潔及環境衞生，有關野生動物的管理並非管轄範圍。而由2018年至2019年2月，該署就餵飼野鳥弄污公眾地方接獲近500宗投訴，並發出逾300張定額罰款通知書。



按漁護署資料，過去3年涉及野鴿滋擾的投訴數字按年上升至去年逾500宗。該署發言人表示，若野鴿聚集持續，會按情況提供驅鴿劑試用裝，該產品主要成分為胺基苯甲酸甲酯，為本港已註冊的除害劑。

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