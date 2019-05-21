Dr.東：多汗症困擾人　微創切除神經線「閂水喉」

「企定定唔郁」手心也汗如雨下，是多汗症患者面對的日常困擾，除了影響工作及學習表現，更難以結識異性，有受病情所困的男士直至四十歲仍從未拍拖。心胸肺外科專科醫生指出，勿以為多汗症是單純「比別人出多啲汗咁簡單」，患者生活及心理長期受創下，有機會演變成社交恐懼症。近年有微創手術切除多汗的神經線，以「閂水喉」方式改善多汗問題。



多汗症患者局部部位出現出汗較多情況，主要涉及面部、腋下、手掌或腳板，當中以手掌最為常見，估計全球約有百分之五的人患有手掌多汗症。多汗症的嚴重程度因人而異，部分人只是手心較濕潤，但嚴重患者手心會如滴水般出汗，在夏天或運動時更汗如雨下。多汗症基本上屬先天原發性，發病原因不明，但醫學界觀察到此一病症與人體T3位置負責控制出汗的交感神經系統過度活躍有關。



港怡醫院心胸肺外科名譽顧問醫生司徒達麟表示，手心多汗最困擾患者，通常在青春期時開始發病，對求學階段影響頗大，患者考試執筆寫字困難，亦容易弄濕試卷；投身社會找工作，與人握手時也大感尷尬；如從事機電工程或維修，更有機會因手濕產生觸電風險。司徒形容此症為「隱形殘疾」，因有關病症為患者生活社交帶來諸多不便，他見過有不少病人明明外貌頗佳，但到三十至四十歲仍未曾拍拖。



多汗症與一般出汗不同，不能單純透過使用止汗劑減少汗液，患者生活上經常要紙巾及手帕不離身，奈何汗水一直「沒完沒了」。司徒指出，病情輕微者一般可透過在手心注射肉毒桿菌或離子電浸療法，紓緩病情，但兩者均非永久性，且效用短，多汗問題很快復發。



至於胸腔鏡切除手術則直接切除T3的交感神經，由根源徹底解決出汗問題。他指手術近年已發展至微創針孔式，只需在腋下開三個小孔便可，傷口細微。



不過，他指此手術有個較常見且不可逆轉的後遺症，就是代償性多汗症，即身體其他部位如胸口、背或大腿的汗量會較平常多，早前有研究發現七成患者術後均出現此情況，但情況嚴重者僅佔少數，建議患者術前要小心考慮，才決定採用何種治療方案。



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