政府指外部勢力介入修逃犯例　提升到一國兩制層面

保安局局長李家超昨日(20日)指因應審議《逃犯條例》修訂的法案委員會失效，故決定於下月12日把草案直上大會。政府今(21日)表示，這是一個艱難的決定，指過往數次法案委員會開會均有衝突和混亂，形容情況是一個困局，故此必須想辦法突破，強調是次決定不會影響行政立法關係，政府亦不會因是次決定而影響日後與不同黨派議員的互動關係。



政府承認若法案經由法案委員會審議會得到更好效果，但社會必須認清目前機制無辦法展開的原因，又指反對修例的議員只要求政府撤回修例，是不切實際，導致失去寶貴的審議時間，且亦看不到前路，故決定直上大會打破困局。



政府亦提到，一直主動做修訂《逃犯條例》的工作，但事到後期，有外部勢力加入，藉修例事件破壞及影響中央與特區關係，肆意抨擊內地司法和人權制度，令事件已非特區政府內部事務，而是提升至一國兩制和《基本法》憲制層面。



對於社會上的疑慮，政府指日後會繼續和加密解說工作，釋除公眾疑慮。至於台灣方面表示按目前的移交機制，不會要求移交涉台灣殺人案的疑犯陳同佳，政府回應時重申修例的兩個目標，包括處理是次台灣殺人案和堵塞法律漏洞，強調要有法律基礎才能與台灣磋商游說，指台灣亦希望彰顯公義，故先修例，並以最大誠意與台灣進行磋商。