芳園書室及霍米園納第6期活化計劃　料年底推出

發展局2008年起推出「活化歷史建築伙伴計劃」，第6期活化計劃預料會在今年底推出。發展局向荃灣區議會提交的最新文件顯示，當局將兩幢三級歷史建築納入新計劃，包括馬灣的芳園書室，以及青山公路汀九段的霍米園。



位於新界青山公路汀九段的霍米園建於1930年代，俯瞰馬灣海峽，享有壯麗海景。建築物由律敦治(Mr. Jehangir Hormusjee Ruttonjee)建成作私人住宅，並由律敦治家族擁有。霍米園於二次大戰後被香港政府購下，並用作公務員宿舍，至1973年財政司曾入住。霍米園由1995年起被改建為機場核心計劃展覽中心。建築物大致上保留了原來面貌，古物諮詢委員會於2010年把其評定為三級歷史建築。



於1920年代建成的芳園書室是一座位於馬灣的鄉郊校舍，曾納入第1期活化歷史建築，活化成「旅遊及教育中心暨馬灣水陸居民博物館」，並於2013年向公眾開放使用。然而，營運機構於2017年1月1日停止營運該項目。發展局曾於2017年再將芳園書室納入第5期活化計劃，可惜最終揀選不到合適的活化建議。