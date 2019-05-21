西醫4年前酒駕罪成遭醫委會警告　專科資格待處理

註冊西醫兼外科專科醫生李永康在2015年被裁定一項酒後駕駛罪名成立，被判罰款5000港元及停牌一年。醫務委員會今日(21日)召開紀律聆訊，就李永康酒後駕駛一事向他發出警告信，至於其外科專科資格會否受影響，則交由醫委會轄下教育及評審委員會再處理。



案情指，李永康於2014年12月5日午夜在鴨脷洲橋道與一輛小巴相撞，未造成傷亡，事後李的酒精呼氣測試的酒精濃度是每100毫升達44微克，超出法定水平一倍，他被帶回警署後再進行酒精呼氣測試，酒精濃度仍達41微克。李於2015年2月17日在東區裁判法院被裁定罪成。



代表李的律師求情時指，李已為事件感到壓力，對酒後仍選擇駕駛感到愚蠢，他在調查期間十分合作，亦有上駕駛改進課程，防止同類事件發生。律師又指李經常做義工貢獻社會，亦有其他醫生的求情信指李為人友善及謙虛，願意為病人犧牲休息時間。



醫委會委員麥列菲菲指，李涉及嚴重罪行，而他身為醫生應該更清楚知道酒後駕駛的影響，幸好未造成傷亡，但指李過往無不良紀錄，調查期間合作，已上了重要一課，事發後已做一系列措施防止同類事件再發生，認為李重犯風險低。