萬能Key失效　裝修工裝Cam疑偷拍改控刑毀　罪成囚3月

裝修工為女友人翻新住所時，偷偷在廁所天花裝設攝錄機，擬偷拍女士如廁洗澡，原被控不誠實取用電腦罪，惟因應終審法院早前裁定該罪不涵蓋犯案者使用自己電腦情況，決定改控他刑事損壞罪，指裝設攝錄機時損壞了天花。39歲被告呂渭民今(21日)在屯門法院認罪，裁判官斥他行為低劣，判他入獄3個月。



辯方求情稱，被告已深切反省，洗心革面，承認其犯案動機不道德，向事主一家道歉。辯方指，控方由一開始已可控告被告刑事損壞罪，認為案件有明顯而沒有合理解釋的延誤，根據案例應可獲減刑。



裁判官不認同案件有無法解釋的延誤，又指法庭判刑時須考慮被告的犯案動機，直言本案比一般損壞行為更嚴重，被告利用事主的信任犯案，又指他早有預謀，直斥其行為低劣，對屋內住客帶來困擾和不安，另外早前索取的心理報告指他有中度重犯機會。



案情指，女事主、其夫、女兒和女兒的朋友住在元朗黃泥墩村，女事主於前年7月邀被告裝修住所。至去年6月，女事主更換廁所燈泡時發現有一個電箱螺絲鑲在天花板，內有一個攝錄鏡頭，查看裏面記憶卡後發現是被告裝上攝錄機，於是報警。被告其後被捕，警誡下承認犯案。