馮永業涉收陳婉玉51萬元　利嘉閣高層指兩人是熟客

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀的丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，在政府任職期間涉嫌收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉51萬港元後，疑使用該筆款項買樓。馮永業與陳婉玉二人分別被控受賄、行賄和公職人員行為失當3罪，案件今日(21日)在區域法院續審。控方傳召利嘉閣高級聯席董事何明高作供，並向他展示涉案羅便臣道雍景臺單位於2004年9月28日的臨時買賣合約，當中買方的名字曾被塗改，何指這有可能寫錯名，又或有所更改所致。



而辯方除上述合約外，再向何展示兩份物業臨時買賣合約，兩個物業是分別位於羅便臣道的翡翠園及半山寳雲閣，而買方則是陳或其公司，並由同一名地產代理負責。當中涉及翡翠園的交易中，買家本來要給予6.1萬港元的佣金，但向公司報告有關交易的文件中有備註因買家是熟客介紹，故減佣促成，買家最後只需給予約一半的佣金費用，即3.05萬港元。而該單位由陳於2004年7月以610萬港元買入，同年10月則以730萬港元轉售。



於寳雲閣交易中，買賣雙方於同年9月14日簽訂臨時買賣合約，以1788萬港元成交，相關報告亦備註有給予買家佣金半價折扣。而在該份合約中，並有一附表，為買賣雙方協議買家在簽約後的一段時間內，可把單位轉為其公司持有。何同意這種做法屬普通做法。



至於涉案雍景臺單位合約中，買家名字一欄被塗改後改成馮的名字，旁亦有賣家加簽，辯方提出會否因雙方簽合約後才欲更改名字，故有此做法。何指可以是一個可能性，何翻閱合約後，卻指若買家簽了合約才打算改名，合約另一個位置理應不會寫「on behalf of wilson fung wing yip」， 但何同意該處亦有可能是後來更改而沒有補回賣家簽名。而交往公司報告有關交易的文件中同樣有備註寫上「業主不到價，買家是熟客」故減佣，由原本10.2萬港元佣金減至5.1萬港元。何同意據該資料，買家、即馮永業便是熟客。而馮於2005年1月才繳付該筆佣金。