批政府設紅花嶺郊野公園歎慢板　團體促加快強保育

政府去年公布將近沙頭角的紅花嶺發展成香港第25個郊野公園，預計法定過程需時約兩年。16個團體發表聯合聲明，促請漁護署盡快成立紅花嶺郊野公園，保育具高生態價值地點，建議的紅花嶺郊野公園範圍佔地1120公頃，當中超過95%為政府土地。



長春社公共事務經理吳希文指，早於1993年及2008年，規劃署的「全港發展策略檢討」及「邊境禁區土地規劃研究」分別已建議成立紅花嶺郊野公園，認為紅花嶺的保育價值早已獲得確認，政府不應拖延該工作。



香港觀鳥會高級保育主任胡明川指，由山咀經新桂田一直延伸至蓮麻坑的紅花嶺北坡，保存着一大片非常完整的次生林，孕育出眾多原生動植物，這一帶更有兩個具特殊科學價值地點，為本地分布極窄的斯氏波魚及香港其中一個最重要的蝙蝠棲息地，全球易危的大草鶯在香港的族群對其全球數量有舉足輕重影響。



紅花嶺被視為是內地與香港之間現存唯一的陸地生態走廊。其北面的完整次生林與深圳梧桐山國家森林公園有良好的生態連貫性。綠色力量總監鄭睦奇指「這為內地與香港的野生動物，如陸鳥、兩棲類、爬行類以及小型哺乳類等，提供重要的遷徙廊道。故此，紅花嶺的生境必須予以充分保護，以維持兩地的生態連貫性，令野生物種能正常交流並健康發展。」