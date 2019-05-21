中區軍用碼頭列禁區限制遊艇上落客　政府：船要駛開少少

政府早前刊憲，給予中區軍用碼頭適當法律保護，並修例將碼頭範圍內4座1層建築物列為禁區，只有獲駐軍發出個別許可證的人士方可進入，水域方面亦會設有內圍和外圍限制區域。立法會與中區軍用碼頭相關的附屬法例小組委員會今日(21日)首次開會，由議員黃定光自動當選委員會主席。



漁農界議員何俊賢指出，9號和10號碼頭對出的水域，目前常有遊艇停留上落客，但修例後他們將需要停泊在更遠位置，質疑政府有否就船隻密度進行評估，以及有否與業界和使用者進行溝通。保安局副秘書長李美美回應時承認「10號碼頭都幾旺」，較多市民「遊船河」，故海事處已特此製作模擬器，用使用高峰期的數據統計，指船隻或需「駛開少少」，但整體並無問題，強調已陸續諮詢業界，以及解釋是次修例。



議員區諾軒指，目前中區軍用碼頭正面臨司法覆核，擔心司法覆核與是次會議上討論的修例有衝突，特別修例是採用「先訂立、後審議」的方式，質問司法覆核的結果會否對修例造成矛盾。李美美回應時直言沒有矛盾，強調目前法庭沒有頒布任何命令禁止立法工作，認為是有效的法令，又指亦曾有司法覆核但已結束，加上城規會已通過法定程序，故已經有足夠基礎進行修例。