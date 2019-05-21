派4000元有申請人未收確認通知　政府認或有漏網之魚

政府派4000港元關愛共享計劃過程混亂，政府昨日(20日)雖然宣布，截至上月底計劃申請期完結為止，在職家庭津貼辦事處共收到約344萬份申請，並已向所有申請人發出申請確認通知。不過，立法會議員柯創盛表示，收到逾20名未收到確認通知的申請人求助，他們感到憤怒和徬徨，柯昨天聯絡財經事務及庫務局局長劉怡翔，對方承認不排除有漏網之魚。



柯批評，關愛共享計劃由派表至派錢的整個過程，在人手安排及程序等都十分混亂、粗疏和欠缺效率，未能令市民安心。由於接獲遞交表格的市民表示未有收到確認通知，在職家庭津貼辦事處(職津處)熱線電話打不入，又或是無人聽，而且停止接駁至政府1823熱線，並無有效途徑讓申請者查詢。



柯引述劉怡翔指，關愛共享計劃涉及數百萬份申請，如有市民未收到確認通知，不排除有漏網之魚，建議市民可以再入表。柯認為劉的說法不合理，因做法只會增加職津處行政壓力，反而應了解問題作出梳理。柯與民建聯議員已相約劉怡翔和職津處代表明早(22日)會面，了解補交表格的安排。



另外，立法會議員何啟明亦指，接到數宗市民未收到確認通知求助，由於市民對政府派錢效率慢已失去信心，對於今次政府宣布發出所有確認通知，但實際沒有收到通知，市民都感到疑問和失望。東網正就市民未收到確認通知向職津處查詢。