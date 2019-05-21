羈押犯吊頸亡官追問誰將舊床單放電錶房　懲教無正面答

28歲男子出獄後在2017年於屯門寶田邨涉嫌入屋強姦一名女子而被捕及檢控，他在荔枝角收押所羈押一個月後，疑趁被安排獨自清潔活動室廁所時，以清潔用的舊床單掛在窗框吊頸自殺，送院搶救兩日後不治。其死因研訊今日(21日)續審，死因裁判官聽畢所有證供及證據後，將案押後至明天(22日)續審，懲教署的代表律師將作結案陳詞。



總懲教主任阮啟光今供稱，荔枝角收押所的羈押人士可選擇是否參與清潔等工作，清潔活動室的工作由任活動室主管的懲教員指派，讓羈押人士「輪住做」不同清潔崗位，收押所無規定駐守活動室的兩名懲教員需監察多少名羈押人士。阮指，收押所有提供地拖、清潔劑等指定清潔物品，至於舊床單若無法再用，一般會丟棄，署方不建議再用作清潔、索水。



阮續指，他在2017年9月，即今次事件發生之後才派駐荔枝角收押所，只能靠文件紀錄了解事件經過。對於死者林洛文(終年28歲)吊頸前為何有機會接觸到舊床單，阮指當時「一般習慣」是活動室會把用舊了的床單，暫放在活動室電錶房「畀人用」，事發後因有「保安考慮」，現時已無此做法。裁判官曾追問：「實際邊個畀放床單？」阮沒有正面回應，只重複指當時有人把舊床單更換後，放在電錶房讓人使用，現時收押所已改用尺寸較小的毛巾作清潔之用，不能用作上吊，避免同類事件再發生。



明愛醫院急症科鄧仲明醫生作供指，死者由吊頸被解下至送院，腦缺氧超過10分鐘，相信他腦部已受損，康復無望。法醫傅家聰供稱，其剖屍報告結論是，死者的直接死亡原因是上吊併發缺氧致腦部傷害。



精神科專科醫生雷聲響供稱，死者曾約於2012年牽涉另一宗高院案件，雷曾應法院要求，在小欖精神病治療中心會見死者，當時認為死者沒有精神錯亂問題，但有不合群人格，會無視社會法規、不理他人感受等。