用假ID兼病房越柙囚年半　李亮上訴獲減刑期至12個月

內地商人李俐樺(又名李亮)在2015年於美國駐香港總領事館申請美國簽證時，行使假香港身份證，保釋候審期間棄保潛逃。去年11月他再來港時被捕，又稱病於瑪麗醫院羈留病房越柙。今年1月他在裁判法院承認使用假身份證、沒按法庭命令歸押、逃離合法羈押和抗拒警務人員4罪，被判監禁18個月。他今天(21日)向高院原訟庭上訴要求減刑，獲得法官接納，刑期減至12個月。至於判決理據則押後另定日期頒發。



上訴人李俐樺今天沒有聘請律師，親自向法官陳詞。他在庭上確認只就使用假身份證一項控罪申請上訴，放棄就其餘三罪要求減刑。他指原審裁判官量刑時，錯誤地指他是為申請簽證而出示假證，及誤指向他索取身份證的領事館職員有權左右其簽證申請。此外他亦指原審裁判官將量刑起點定得過高，及沒有充足考慮案發時至今其兒子有繼發性癲癎症，隨時有生命危險的人道因素。



對於上訴人的論點，控方代表不盡認同。控方雖然接納，持有香港身份證並不是申請簽證的必要條件，而上訴人交出的假證的製作亦很粗劣，但無可否認的是上訴人在被要求下交出假證。



此外，控方亦指上訴人呈堂、關於其子情況的醫學文件並無醫生簽署，對其真確性存疑。而且警方調查顯示，上訴人去年潛逃後再返港時，已訂了機票同日轉機前往韓國，質疑他在求情時說，來港是為了帶子求醫的說法。不過法官經考慮後，還是裁定原審的量刑起點太高，和無充分考慮本案的人道因素，所以決定將使用假身份證一罪的刑期，由12個月減至6個月。至於整體刑期則由18個月減至12個月。