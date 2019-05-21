房協房委會免補價單位擬可整間出租　最快6月有消息

房屋協會去年9月推出未補價資助出售房屋出租計劃，由於只能分租房間，反應冷淡。有消息指，房協已制訂優化措施，包括放寬整個單位出租，合資格業主更可選擇透過非政府機構按需要作出安排，把單位的多個房間分配予兩個或以上申請者共同居住。優化措施亦計劃用於房屋委員會轄下未補價資助出售房屋，房委會資助房屋小組會將於在6月下旬開會，審議有關未補價分租計劃，倘若通過有關建議，房協及房委會最快6月底前公布計劃最新安排。兩個機構共有約41萬個單位符合出租資格。



為了協助公屋輪候冊等候人士改善住屋環境，以及減輕租金負擔，房協推出未補價資助出售房屋出租計劃，容許未補價的單位分租予輪候冊上人士，但至今仍未有首宗成功出租個案。房協早前推出問卷調查，並檢視計劃，期望能夠放寬計劃，吸引更多業主及租客參與。消息指，房協早前已與運輸及房屋局商討有關優化措施，5月初更曾派員與房委會委員進行集思會，當日主要討論涵蓋三方面，分別是准許整個單位出租；引入非政府機構為中介，處理租賃事宜；以及是否需審視單位有否僭建物。



房協稱「未補價資助出售房屋出租計劃」於去年9月推出，至今收到13宗業主申請、53宗租客申請，並已批出5張合資格出租證明書、22張合資格租住證明書，暫未有成功配對個案。房協現正檢討計劃，並與運房局商討可行優化措施，期望能夠吸引更多業主及租客參與，預計優化措施可望於今年中推出。