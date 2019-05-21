涉刀殺雀友　六旬被告：成日問我借錢咪拮佢幾下

荃灣一間被用作為麻雀竇的劏房單位於2016年年底發生兇案，一名醉酒雀友被人用刀插傷，最後傷重不治。涉嫌行兇的男子事後向警方表示：「佢(死者)好煩，成日問我借錢，我咪攞把刀拮佢幾下」，他被控一項謀殺罪，案件今日(21日)在高等法院開審。



65歲被告李秀君否認一項謀殺罪。控方指，案發於2016年12月13日，被告在荃灣河背街45號一個單位內，用刀插了死者林就固(59歲)的胸口和腹部多下，死者在不足一個小時後被送到醫院，證實死亡。



控方稱，案發單位被間成8間劏房，有人租用其中一間給同鄉聯誼和打麻雀之用，而被告則住在麻雀房旁邊房間。案發當日中午12時至下午5時，死者與同鄉到該麻雀房打麻雀，死者當時有飲酒。到了當日下午約6時，被告來到該間麻雀房與人玩啤牌，死者沒有參與，但留在房內和責罵被告，被告當時沒有反應。



控方續指，當晚約7時，一名女住客開門時看見死者手持一個酒樽望着被告，被告當時坐在自己房內對死者說：「你要同我打。好！我同你打。」之後兩人互相推撞，女住客因驚慌關上房門，10分鐘後開門時看到死者躺在地上，被告則走入廚房及報警。



控方表示，救護員當晚7時24分到達現場，發現死者胸口和腹部有被刀插傷傷口，無反應、呼吸和脈搏，被送往醫院後證實死亡。被告之後在錄影會面中承認曾用刀插了死者胸口數下，又表示死者事發時舉起酒樽想扑被告的頭和出言恐嚇，他遂奪去酒樽，並找了一把刀插死者。