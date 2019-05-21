政Whats噏：作反想黎智英退休　《蘋果》認衰致歉

仍逍遙法外的違法佔領行動搞手、反中亂港有「漢奸黎」之稱的壹傳媒黎智英，尋日(20日)喺外國記者協會(FCC)就修訂《逃犯條例》噏三噏四，仲公開承認係反對派媒體領袖，真係鬼拍後尾枕。不過可能講得太「坦白」，連佢班員工都頂唔順，誤報一旦通過修例，黎智英就退休嘅消息，搞到今日(21日)要公開認衰致歉！



《蘋果動新聞》即時新聞今午1時15分刊登一篇名為「蘋果會客室」稿件，但內容竟然係為出錯致歉。報道就話，尋日《蘋果動新聞》即時新聞及今日《蘋果日報》兩篇報道內，錯誤引述黎智英稱，一旦《逃犯條例》修訂通過或會考慮退休，對於錯誤引述黎的言論致引起不必要誤會，謹此向黎及讀者致歉。



真相係點？其實尋日對談會上，FCC主席Florence de Changy已經表明係最後一次主持同類活動，仲話多次邀請黎智英對話都被拒絕，問及今次有乜原因答應出席。當時黎就話，因為社會正討論修訂《逃犯條例》及Florence即將退休，所以先決定出席對談會。



黎智英亂噏廿四試圖扮正義，實情係佢自己心中有鬼，想煽動市民搗亂香港，搞到連自己員工都忍唔住要作反，想佢快快手退休咪再搞事，但連認衰都要搞到咁鬼祟，認真羞家！