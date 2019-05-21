環保學者呃政府及馬會36萬囚5個月　求情指續研納米科技

擁有博士學歷的環保學者，藉着兼任賽馬會一間青年中心的顧問期間，一方面向政府申請環保基金撥款，另一方面他利用撥款委聘與他有利益衝突的公司承辦項目工程，詐騙賽馬會逾31萬港元。另外，他在申請撥款時又向環保署的審批小組作出虛假陳述，詐騙政府5萬港元。該名學者今早(21日)在區域法院承認兩項欺詐罪，判監5個月。



辯方求情指，被告黃梓韶(60歲)並無損害到涉事青年中心的利益，只想利用他對環保工程的知識完成項目，事件揭發後，他已透過友人向中心歸還約七成工程費，而他所購買價值逾17萬港元的器材需報銷，因此他於2017年被頒令破產，更由博士學者轉職保安員，得靠女兒支援生活費，但他仍未放棄對環保教育的理想，現仍在研究納米環保科技，並已為研究成果申請專利。



法官斥責被告知法犯法，以不正當手段令他背後操控的公司承辦工程。即使他最終損手而回破產收場，也非求情因素。但法庭接納他被捕後與廉署合作，已償還部分款項，犯案時非專門設下騙局然後逃之夭夭，反而真的有購買器材完成項目，以及他對環保工作的堅持，因而給他酌量減刑。



案情指，被告在事發時是賽馬會長洲鮑思高青年中心的顧問，早於2010年已建議該中心向環保署申請環保基金資助，進行名為「長洲 e-Save」節能項目，在該中心天台安裝風力及太陽能發電的裝置，中心亦因此委任被告為該項目的項目組長。



但2012年5月至2014年4月，被告選定由他背後操控的北川環境工程有限公司為上述項目的承辦商，令中心向北川批出31.4萬港元。2014年5至6月，被告再以中心名義向環保署申請資助，但他向有關的審批小組訛稱，資助會用作擬備可行性評估報告，及委聘認可人士提供服務，最終中心獲批5萬港元，但實際上被告只花了1.9萬港元委聘公司擬備評估報告。