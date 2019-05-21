政Whats噏：坐主席位唔走　象哥戀棧權位？

立法會各個委員會選主席本來只係好簡單程序，一般只係預留5分鐘去處理，不過自從早前有關修訂《逃犯條例》嘅法案委員會，先後經歷4次會議都選唔出主席，各議員似乎都提高警覺，好似與中區軍用碼頭相關的附屬法例小組委員會今日(21日)開會時，議員黃定光(象哥)負責主持會議，點知到佢接受提名選主席後，理應換人主持，不過象哥就無離開主席位，要其他議員提佢先識得走，唔通象哥擔心其他人主持會玩嘢，唔敢輕舉妄動？



按規矩，如果主持緊會議嘅議員接受咗提名去選主席，佢就唔可以繼續主持會議，要交畀其他議員，不過今朝經過議員動議象哥做主席後，象哥都話接受提名，隨即就問仲有冇其他動議，結果其他議員即刻提醒佢，話要換人主持，結果其實都只係由象哥黨友陳克勤頂上，不過陳上到主席位後，即刻就叫象哥唔好行咁遠，似乎陳都預視到程序好快就結束，象哥好快又要返上嚟。



結果象哥自動當選，亦冇人認為需要增設副主席，成個過程約3、4分鐘完成，有啲建制派議員更高呼「好有效率」，睇到經過修訂「逃犯條例」法案委員會一役，各議員連選主席都唔敢再掉以輕心喇。