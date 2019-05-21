收衫墮樓：雙職父母照顧子女壓力大　應尋求社區支援

12歲男童今晨（21日）在荃灣寓所內收衫疑失足墮樓，防止虐待兒童會署理總幹事黃翠玲表示，以今次個案而言，涉事父母要上班之餘，亦要照顧小兄弟，其中一人更有特殊需要，小兄弟又與工人合不來，變相照顧重擔全落在父母身上。



由於涉事長子患有注意力缺乏過動異常症，黃建議父母下次可以先穩定其情緒，之後再解釋上學的需要，讓他心情平伏後再一起出門，雖無可避免幼子或會上學遲到，但可避免意外發生。涉事父母應向外尋求協助，短期內請親友幫忙照顧小兄弟，長期則應尋求社區支援，例如讓他們去社區學習中心或託管中心。



黃指出，獨留10歲以下的幼童或小童在家固然危險，因為他們好奇心旺盛，缺乏危機意識，一不留神恐有意外發生，因此無論如何都不能獨留在家。至於10多歲的少男少女則較難處理，指出：「佢哋話細又唔係好細，又未必肯再跟父母出街」。因此，父母要評估子女成熟程度，若發現子女危機意識低、自我照顧力低、不懂處理突發事件等，就切勿把他們獨留在家。她續稱，現時法例上對獨留兒童在家的年齡無規限，存在灰色地帶，建議當局檢討相關法例及作出修訂，此外，政府要定期檢討地區幼兒照顧服務的供求情況及輪候時間，按需要增加託兒服務，填補供求差距。