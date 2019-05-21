夫有外遇不開心　證人指老公話一陳婉玉好少話二

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀的丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，在政府任職期間涉嫌收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉51萬港元後，疑使用該筆款項買樓。馮永業與陳婉玉二人被控受賄、行賄和公職人員行為失當3罪，案件今午(21日)在區域法院續審。控方傳召曾代表馮處理涉案單位交易事宜的律師哈永豪，他表示在該項交易前並不認識馮，而他於80年代初，還在就學時便已認識陳，他稱當時並不知道馮陳二人的關係。



哈指當年收到陳的電話，陳向他表示有朋友欲買入一物業，並指示他幫忙處理。他當時並沒有着重留意臨時買賣合約上的簽名，因為有其他事項需要關注，且雙方簽署正式合約前亦可作更改。而他不記得馮有否就事件聯絡他，並指若有亦可能由他的秘書與馮聯絡。而該物業其後則轉由馮提名妻程淑儀任業主，哈指這種更改買家的情況屬普遍。哈續指律師費等最後亦是向最終買家，即向程收取，並笑言有給予「很特別」的折扣。



哈表示陳的前夫為他的表哥，在兩人拍拖時便已認識。哈同意陳是一名忠於家庭亦「絕對係忠於佢男人」的人：「我相信佢老公話一，佢(陳)好少話二囉。」陳與其前夫兩人本很親密，但後來得知兩人的婚姻出現問題，包括其夫有外遇。哈指約於沙士前後得知陳的婚姻出現問題，惟有否家暴問題，哈則答：「呢個我就唔知道嘅。」



辯方指陳如此一個忠於家庭的人遇上此種情況，便恍如失去生活重心，哈認為「可以咁講」，並補充指陳的女兒當時又遠赴美國讀書，認為陳是很不開心。陳旁聽期間似是拭淚，並托腮垂頭。