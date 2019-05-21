外派員工到香港每位成本217萬　亞太區排第4

有人力資源顧問公司就去年外派員工的薪酬水平作調査，發現計算現金報酬、福利及稅務事宜後，一名外派到香港中層管理人員的平均成本為276,417美元(約217萬港元)，比2017年增加約6萬港元。以亞太區作比較，外派薪酬福利成本最高的地方為日本，其次為中國和印度，香港排第4。



調査獲來自160個國家及地區共280多間企業參加，涵蓋超過1萬名外派員工的薪酬資訊，整體薪酬組合涵蓋現金報酬、福利及稅務三部分，去年一名外派到港的中層管理人員的現金報酬平均為86,984美元(約68.2萬港元)。



ECA INTERNATIONAL亞洲區域總監關禮廉指，外派香港員工的整體薪酬組合較去年升，而絕大部份升幅來自薪金和福利增加。單就薪酬方面，外派香港員工薪酬於2017年呈下跌，但去年就平均上升超過約1.1萬港元，而學費和交通費等薪金以外福利層面則增加了超過6約4.7萬港元。



雖然香港的教育、住宿和其他費用高於其他地區，但關禮廉相信香港對企業和外籍人士而言，持續具吸引力。