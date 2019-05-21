逾3成水上活動意外涉玩樂　海事處擬增8個航速限制區

夏日熱辣辣，最適合進行水上活動「消暑」，但謹記注意安全，否則樂極生悲。香港警務處水警南分區近岸巡邏小隊高級督察李英華表示，去年水上活動意外數字共有31宗，當中超過3成涉及水上玩樂，其餘則涉及滑水、游泳及上落樓梯滑倒等，李呼籲市民進行水上活動時應量力而為，避免單獨行事及留意天氣報告，保障自己及親朋安全。



李表示，近5年水上活動意外數字，由2014年20宗上升至2016年35宗，其後回落至去年的31宗。李分析去年7月至今年3月發生的意外個案，當中涉及遊船河溺斃、磯釣意外墮海及遊艇着火等，認為出事原因主要是未有同伴同行、缺乏救生設備及未有專業人士帶領等，希望市民多加注意，避免意外發生。



超強颱風「山竹」去年襲港，造成不少船隻嚴重損毀。助理海事主任黃浩君指出，熱帶氣旋吹襲前，業界應提高警覺及做足準備，包括檢查船隻有否關好水密門、適當進行錨泊、靠泊或繫泊及留意天氣報告。



另外，鑑於近年有船隻在水上活動水域附近以高速行駛，影響其他海上使用者安全。海事處建議修改現時航速限制區法例，包括額外增加多8個航速限制區，4個位於西貢，4個位於大埔，又將違例罰款由2000港元提高至10,000港元等等，處方已向立法會提交修改草案，正待審批。