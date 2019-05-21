數碼港五期採階梯式設計　料2024年落成

今年財政預算案提出預留55億港元用作擴建數碼港第五期，香港數碼港管理有限公司指，樓高11層的新大樓設計將會採用「階梯式」的建築概念，高度會由南至北、西至東漸進，並引入屋頂及垂直綠化，配合周邊環境。數碼港亦建議政府着重改善海濱公園，包括興建約800米長的海濱長廊，由公園南端連接至數碼港第五期對出的一段海濱走廊，鋪設步行道和增設長椅及圍欄等。



數碼港向南區區議會呈交文件指，擴建項目涉及更改土地用途，規劃署預計將於今年底前就項目向城市規劃委員會轄下都會規劃小組委員會，遞交有關分區計劃大綱圖的修訂建議，並諮詢區議會，預計城規程序在2020年第四季完成。政府當局會大約於2021年向立法會財務委員會申請撥款，預期工程在2021年第四季動工，最快於2024年完成。



根據文件，新大樓將提供先進的智能辦公室設備等，配合新一代數碼科技企業的工作模式，及滿足線上到線下(online-to-offline)的業務需要，又會考慮採用「組裝合成」建築法的可行性。新大樓將設有可容納約800至1000人的多功能會議廳，配備先進和完善的設施及技術，例如視像會議、即時廣播技術和資訊及通訊科技設施。多功能會議廳亦可按活動規模的需要而分間成較小的會議場地，各自容納300至400人，滿足不同需要。

