政Whats噏：岑敖暉何潔泓fb宣布分手

兩名學聯前副秘書長岑敖暉(Lester)同何潔泓(Willis)，喺違法佔領行動後撻着，亦喺Facebook放閃讓戀情曝光，及後Willis因反東北發展撥款衝擊立法會被判囚，亦不離不棄，但佢哋喺今日(21日)凌晨同時喺fb貼文宣布已分手，Lester話「固然是一個階段的終結，卻不是關係的終點」，而Willis就話「我們分手，但沒有分開」。



Lester同Willis早前去九州看海，仲連日放閃，但唔夠半年，佢哋喺fb宣布5年情已逝，同樣上載咗望海嘅合照，但唔再係對住鏡頭放閃，而係背影。Lester喺貼文中話「既然我們間的愛情，已不再能用這樣的方式安放、盛載著(着)。那麼，能夠不拘泥於原有的形式，繼續肩並肩地探索、嘗試、發展「關係」的不同可能性，讓其不致衰敗死亡，讓其不致面目全非，讓其能繼續有生命力地發展下去，就是忠於這段關係、珍重這段關係的責任吧。」



喺感情路上，佢哋都經歷咗好多變動。Willis喺貼文中話：「二零一四年至今，共同經歷運動、自己非法集結嘅判刑、上庭、坐牢、你面對刑事藐視法庭的罪名。我們靠近地，面對如此殘缺的世界，感受被體制吸納的無力感，在日常凝視彼此的陰影、流動變異的生存狀態。如此種種，形成無法明(名)狀的默契、無可分割的厚度。佢坦言「我們或許不擅長以那種常態的方式走在一起，但能夠在精神意識上相伴。以這個姿態存在著(着)，那麼我們不會失去對方，依舊肩並肩尋找終究要回答的命題。」