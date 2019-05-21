大量標準化後成本或可減　房委會探討組合屋公屋可行性

立法會房屋事務委員會跟進不適切住屋問題及相關房屋政策事宜小組委員會今午(21日)開會，建造業議會行業發展總監彭沛來坦言：「組裝合成法建築成本與傳統無大分別，但大量標準化之後，相信有機會會平，長遠來說，應該帶動到。」



運輸及房屋局副局長蘇偉文在會上透露，房屋委員會探討組裝合成法建公屋的可行性，認為適合大型、標準化、有裝修的項目，公屋則實而不華，時間上得益不多，但不排除可能性，正物色先導項目，另一方面會以預製組件壓縮建屋時間。



彭沛來說，建造業面對好多挑戰，尤其是死亡率高、工人老化，未來欠缺5000至10,000人，招聘年輕人有壓力，所產生的建築廢料不環保。他指組裝合成法在歐美國家用了廿幾年，頗為成功，建造業要與時並進，工業化，先裝後嵌，好處是可以縮短施工時間，改善工地安全，提高品質。



彭沛來續稱，道路要2.5米闊，才可於日間運輸到組合屋，正與當局商討放寬標準。運輸及房屋局副局長蘇偉文承認，業界指2.5米是好大局限，限制了單位大細，會與業界保持溝通。



財政預算案提出成立20億港元過渡性房屋基金，至今已數月但仍未有詳情。蘇偉文說，綜合各方意見和經驗後，仍在考慮基金細節，草擬好文件會向立法會財務委員會提交；政府明白志願團體的財政考慮，會與他們保持溝通。他承認土地供應問題嚴峻，房屋供求失衡，政府尋覓閒置土地興建過渡性房屋，有10個項目進行中，但未成熟，不便透露。他又說，希望善用幾百間空置校舍，改裝做過渡性房屋，但好多技術困難要克服，數字上好似好多，但好多位置偏遠，會繼續探討善用。