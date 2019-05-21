網民熱話：騙飯黨新招？內地女冇現金埋單搵食客找數

電子支付雖則為生活帶來方便，但出街食飯帶夠錢埋單是理所當然。有網民今晨（21日）在個人Facebook網誌貼文，指兩名女內地旅客到餐廳用膳後，聲稱沒有港幣，而餐廳未有電子付費系統，於是向其他食客求助。事件引起熱議，不少網民對涉事旅客的舉動抱有懷疑，「唔通係騙飯黨新招數？」



事件發生於尖沙咀一間食店。網民Yankit Ko在貼文指，兩名內地旅客用餐後聲稱沒有現金，而食店亦沒有設有電子支付系統，雙方擾攘大約2、3分鐘，其中一名年約30歲的內地女子拿着手機，急躁地向事主一行人求助，更不斷詢問換錢方法。事主謂：「可是我不但沒有微信...只能說『你可以到隔籬的便利店暢錢』，最後實在無奈之下，媽媽幫她付款了。」他坦言希望所有內地旅客，到任何地方旅行都要記得帶現金，「旅行去人哋國家換當地的錢幣是尊重當地的文化。」



網民看過事件，認為並不簡單，懷疑事件是行騙，「行騙都要練好演技」，「呃飯錢黨啦擺明」。亦有人反斥事主媽媽代付是「好心做壞事」，助長歪風，「幫佢埋單即係縱慣佢，遲早幫間舖惹麻煩」，「有人幫手埋單，咁咪唔使畀錢囉。」



網民有話說



陳少樂 ：同冇散子搭車，問你攞廿蚊一樣！

Elgin Yeung：唔需要幫佢畀，佢自己唔帶錢，後果自己承擔

Langley Chan：幫佢埋單就中計啦

Alice Au：找換店幫到佢，可以用電子支付換錢



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