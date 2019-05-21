公廁值勤室逼狹冇氣抖　清潔工嘆人不如狗

立法會人力事務委員會今日(21日)討論公廁外判清潔工人的工作安排及勞工權益，清潔工陳福明在會上表示，工人在公廁沒有休息地方，沒有抽氣扇，可以用「人不如狗」形容，狗隻也可歎冷氣或風扇，但公廁工作的「七老八十弱殘工人」卻沒有這些待遇，希望食物環境衞生署可加裝抽氣扇和風扇，改善公廁通風。



天主教勞工事務委員會政策研究幹事羅佩珊在會上簡報該會的調查，指42所公廁設值勤室，當中17所有逾4成的值勤室沒有風扇或抽氣扇等通風設備，值勤室狹小，堆滿雜物，71受訪者指承辦商僱主沒有安排合適地點用膳。她指，最令人難堪是工友值勤室在廁格旁，值勤室設有洗地拖的水缸，實則是雜物室而非休息室，她要求值勤室要有3平方米以上。



食物及衞生局副局長徐德義回應指，食環署正檢視現有公廁值勤室內的設施，如情況許可，食環會加裝風扇、抽氣扇及電源抽座等。食環署副署長(環境衞生)黃淑嫻表示，有關6億港元翻新公廁工程的時間表，除現時已進行數十個公廁翻新外，未來5年會為餘下240個公廁展開翻新工程，值勤室面積會盡量有3平方米。