議員晤美代表商修逃犯例　指法案會受不文明行為衝擊

立法會今日(21日)與美國國會的美中經濟與安全審議委員會代表團會晤，多名議員對近日的《逃犯條例》修訂表達意見，當中建制派議員葉劉淑儀表示，香港與美國不單止有緊密的經貿往來，在刑事司法互助方面亦有非常緊密的合作，如曾幫助美國反恐，截斷「911」事件後的恐怖分子資金來源，過往美國財長、司法部長均曾讚揚香港，強調香港必須透過這些刑事司法互助協議打擊跨境犯罪，如製毒、運毒、洗黑錢等。



她又指，最理想的情況是在法案委員會審議，可惜過往6星期受很多不文明行為衝擊，她已向美方展示過往會議爆出衝突時的照片，以顯示民主派議員的粗暴。



另一建制派議員周浩鼎指，香港實行普通法，強調世界上實行普通法地區的引渡法例多不勝數，可供法庭參考以保障人權。他續指，過去美國的報告中，多次高度讚揚香港法庭和司法制度，若現時反而質疑香港法庭不能把關，是對法庭不公道。



多名民主派議員會後表示，會上就《逃犯條例》修訂的審議進度、過程、港美關係變化等有激烈討論，相信美方已聽到不同聲音，強調是次修例引起了社會各界的極度擔心，憂會影響港美雙邊協議、香港政策法等，並對一國兩制造成衝擊，影響香港在國際上的聯繫，重申修例諮詢過程僅20日並不足夠，社會各界未能就此達成共識。

