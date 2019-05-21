退休漢覆核長生津夫婦定義　高院拒批訴訟許可

曾任律師的退休人士包國灝前年滿65歲後，立即向社會服利署申請長者生活津貼(長生津)。他在申請表格上填寫自己處於同居關係，但因他認為同居關係與夫婦不同，拒絕向社署披露同居女友的資產資料，因而申請被拒。包今年2月中入稟高院，就社署決定提出司法覆核申請。法官上星期聽取雙方大律師陳詞後，今天(21日)頒布書面判詞，決定不批出訴訟許可，終止案件，但就按雙方意願，不作任何訟費命令。



就在包入稟同一日，社署方面決定批准包以單身人士的身份申領長生津。之後包與雙方就司法覆核案作出商討。社署方面認為案件已成純學術辯論，因此應當終止。但包就要求署方要聲明承認錯誤詮釋其申請政策，才同意撤回案件。最終案件需要開庭，由法官作決定。



法官在判詞表示，本案明顯已變成純學術討論。他亦接納社署提出的證供，斷定社署在包入稟同日批准申請，只是純粹巧合，社署作決定時並未知道包會採取法律行動。法官同意，雖然怎樣正確詮釋申請政策中同居和已婚夫婦的定義，但現時並無其他同類訴訟個案；法庭在現在司法覆核案大幅增加的環境下，必須慎用資源。在此決定下，法官決定不再審理本案。



在上周的聆訊中，社署一方曾指控包在入稟後，沒有盡快通知法庭情況的轉變。對此法官表示，與訟人士的確有責任通知法庭，但他接納包的解釋，他在獲知申請獲批後，將注意力集中在與社署商討之上，因此不就他無及時通知作任何行動。