《台壹》偷拍林志玲　3編採人員被控妨害秘密罪

台灣的《壹週刊》（下稱《台壹》）去年3月拍攝女星林志玲位於台北文山區的香閨照片，林因私隱被侵犯而提告，法院上月初一審判該刊賠償林80萬元（新台幣‧下同，約21萬港元）。至於刑事部分，林控告邱姓總編輯、吳姓副總編輯、陳姓記者妨害秘密罪，士林地檢署周一（20日）偵結，指林住在該建築物最高層，視野直接面對山林，已用環境保護其隱密性，決定依法提起公訴。



起訴書指，林志玲的住所周圍並非高樓樹林，而是在建築物頂層，且面向山坡，拍攝距離達數百米，在買屋時已考量其隱密性保護自己。而《台壹》陳姓記者故意到住處附近，以「守株待兔」方式，竊錄林志玲的住處活動，公開其家中生活，已經涉犯刑法妨害秘密罪。



事發於去年3月11日，《台壹》陳姓記者在林志玲住所對面的山坡空地上，用攝錄機拍攝林志玲家中情況，同月21日以「言承旭直搗香閨，林志玲秘密愛巢曝光」為題刊出照片。林認為家中的生活遭偷拍，個人私隱被侵犯，控告《台壹》總編輯、副總編輯和記者，求償1000萬元（約259萬港元）。



士林地院民事庭法官上月認為，周刊為刺激銷售量而刊登照片，顯示寧願冒法律風險也要藉此牟利，判決周刊須賠償林80萬元精神慰撫金。