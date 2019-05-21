港府晤中小企釋疑　鍾國斌促逃犯例二讀與官問答討論

修訂《逃犯條例》引起商界憂慮，自由黨一直有所保留。該黨今午(21日)舉辦答問大會，邀請保安局局長李家超與中小企會面，該黨黨魁鍾國斌於會後表示，一個半小時左右的閉門會面中，局長解答了10多條問題，令業界明白他們所憂慮的情況只屬民事或商業罪行，非修例所涵蓋的刑事罪行，令部分人安心。他又稱，該黨仍未討論投票取向，擬提出修正案及繼續與當局就優化磋商。



鍾舉例，有港商突然關閉內地廠房離開，造成勞資糾紛未有妥善處理，在香港屬於民事罪行，就算內地是刑事亦不能透過《逃犯條例》處理。他又稱，會上亦有關心賄賂，在內地行賄的懲罰較受賄輕，視乎金額多少有機會只判監3年，內地的追溯期與刑期一樣，即是港商在10多年前可能觸及相關罪行亦已「甩身」，大家對國內刑法更認識後，相信已令商界部分人安心。



他將與立法會主席商討，條例恢復二讀辯論後安排與官員進行一問一答討論，並將提出修正案，包括移交門檻的判刑年期由3年增到7年，設立追溯期，以及安排港府人員到移交國檢視程序，確保被移交人士的人權。



李家超於會後重申，當局會尊重及配合立法會的審議工作，並繼續與不同界別及人士交換意見，同時將不同建議及方案交予律政司研究。他又稱，政府一直希望通過法案委員會解答議員提問，但委員會已失效，只可決定恢復二讀辯論，而在修例後會在務實及尊重的情況下，討論台灣提出的司法互助及移交逃犯的要求，希望可以彰顯公義，令有關人士面對法律制裁。



另外，出席會議的香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，不時有不法商人利用運輸公司載運，令業內人士在過關時被拘留，今天到場是想了解業界會否受影響，對局長的解釋初步感到滿意，相信能釋除疑慮。

