推算8年後缺人手17萬　羅致光籲僱主加薪增供應

政府公布2027年人力資源推算統計資料，屆時香港整體人力會短缺近17萬人。勞工及福利局局長羅致光在立法會人力事務委員會表示，調查結果顯示，約有6600名女性家務料理者及提早退休人士稱，如有合適的工作，包括彈性和方便的工作時間、合理薪金等，會考慮加入勞工市場做全職或兼職工作，報告結果會交各政策局研究配合，亦讓社會了解人力供求差異，以便作出加薪等措施增加人力供應。



勞工界議員陸頌雄關注報告指進出口、批發及零售業在2027年會減少5300人的原因，會否因為執笠結業有關。批發及零售界議員邵家輝指，欠缺人手的推算與實際人手短缺有否存在差異，認為如商界到2027年請不到人，屆時便要結業，認為要輸入外勞才能應付。另一勞工界議員何啟明則認為，在提高中老年人士就業及釋放婦女勞動力方面，政府未做足配對工夫，僱主如加人工，將可吸引求職者。



羅解釋，2018年的人力推算均與實際情況有0.7%差異，推算結果不同，因受經濟周期變化等影響，政府每5年進行一次人力資源推算，是要宏觀看香港未來10年人力供應與需求，通常公布人力短缺後社會會發生互動，如僱主轉變營運方法，提供彈性工作時間等靈活安排或加人工，便會有婦女或延遲退休人士加入勞工市場，令人力供應增加。他笑言，「僱主唔畀(僱員)走，做到80歲都唔畀走」。



他強調，政府會透過改善幼兒照顧服務釋放婦女勞動力，亦會加強中高齡就業援助，延長就業年齡，希望紓緩人力緊張。