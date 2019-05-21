車禍傷右㬹右膝　駐粵辦官員：被撞時一片空白

廣東廣州東站附近今日(21日)發生車禍，一名女司機疑因誤將油門當煞車掣，駕車時撞倒多名行人，造成至少13人受傷，其中一名傷者是香港駐粵辦首席新聞主任黃偉強。



黃偉強接受東網查詢時指，事發於今日早上，他當時正在上班途中，去到林和中路時，等轉綠燈時就橫過馬路，當時另有大批行人一同橫過馬路，惟行到馬路中間位置時，一輛原本停下的白色私家車突然衝前，把他及多名其他途人撞倒，涉事車輛撞到前方一架深色車輛才停下。



被撞到的那一刻，黃形容自己「一片空白」，當時他跌在地上未能即時起身或坐起來，而現場很混亂，眼見其他被撞的途人包括長者及青年等，有人受傷流血，未幾有途人扶他起身至路邊休息。公安及救護車很快就去到現場，而香港的駐粵辦入境組人員未幾亦到場，並陪同他乘坐救護車往中山三院(即中山大學附屬第三醫院)接受治療。據他所知，救護車把現場傷者送往不同醫院接受治療。



黃表示，他的右手手㬹及右膝受傷，其中右膝流血，當時所穿的牛仔褲亦因而破損，事後翻看相關視頻才知自己「整個人被撞起咗」，他去到醫院接受包紮及進行X光等檢查，確認沒有骨折，經治療後下午已經出院，形容是不幸中之大幸。他指受傷時其右腳一度難以行走，由駐粵辦入境組人員協助他與醫護人員聯繫，又攙扶他往接受治療，他對入境組人員提供的協助，以及中山三院醫護人員的適切治療表示感謝。