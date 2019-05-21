政Whats噏：威震容海恩娘家　老貓捉鼠叻過食環署

食物環境衞生署被轟滅鼠不力，引入新科技滅鼠，但鼠患不減反增，甚至愈嚟愈多老鼠上樓搵食。話說有隻老鼠就上樓走咗入立法會議員容海恩(Eunice)嘅娘家，畀「阿旺」捉到，家貓捉老鼠真係叻過食環署。



Eunice喺Facebook上載咗張相，相中有隻貓喺旁邊𥄫住隻反咗肚嘅老鼠。Eunice話政府尋日喺灣仔進行嘅滅鼠行動，因受天雨影響一度中止，但佢娘家18歲嘅「阿旺」寶刀未老，大展身手發揮天生「捉老鼠」本能，成功保護娘家免受「米奇」入侵。



老貓仍然咁好身手，Eunice大讚阿旺好嘢，係滅鼠專家，但就有個疑問解決唔到嘞！係乜？就係應該點樣處理鼠屍？呢個問題市民都好想知，事關有專家都唔贊成市民自己捕鼠或滅鼠，話老鼠可能帶有肝炎病毒、細菌或寄生蟲，如果唔識處理隨時都會受到傳染病感染，仲認為最好交畀食環署、大廈管理處或滅鼠公司處理。



之但係，食環署用舊方法滅鼠冇用，用新科技又冇效，市民先迫住自己捉啫！市民都唔想搵命博㗎，但係當局至今都冇話畀市民知可以點做，Eunice不如直接打電話問食衞局局長陳肇始，叫佢向市民交代應該點處理？

