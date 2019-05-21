收衫墮樓：鄭童墮樓危殆　師生街坊「集氣」祝福

男童就讀的天佑小學劉主任表示，感謝各界對鄭童的關心，校方在接獲消息後，校長、老師及社工已先後前往醫院探望，他神智清醒、對答如流，左腳骨折處已打上石膏，校方已跟其父親了解情況，稍後會就該家庭的情況，提供特別支援及協助。劉主任續稱，鄭童課餘時有參加課外活動，與老師及同學相處關係融洽，故不少同學得知事件後均感到擔心，校方與同學會一起為鄭童祈禱，希望他早日康復。劉又提到，該校高年級學生部分會自行回校，而鄭童有時會獨自回校，有時則會與胞弟及母親同行。



另外，有住在同一幢唐樓、就讀中四年級的凌同學表示，昨日放學聽聞事件，希望鄭童能夠早日康復，今後她晾衫收衫時亦會加倍留神，她指自己十分注重安全，不會把衫晾掛在距離遠的地方，以免因俯身出窗而釀成意外。另有住在男童樓上的太太稱：「覺得好陰功囉，咁就跌咗落去，我一直都覺得小朋友晾衫收衫好危險，無遮無擋，好容易跌，希望個男仔快啲好番啦！」經常途經上址唐樓的姓王中學生認為，今次事件為「不幸中之大幸」，男童由四樓墮下無性命危險，希望他能早日康復出院，以後收衫時要小心，避免意外重演。