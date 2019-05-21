鼠輩橫行衞生政策淪口號　阿王轟政府滅鼠不力

繼麻疹及非洲豬瘟襲港，香港近日再淪為「鼠患之都」，成為人類感染大鼠戊型肝炎個案的高發地區。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興炮轟政府「做騷多於做事」，部門各自為政，將所有工作外判，結果沒有部門去承擔設置坑渠渠口老鼠隔、屋邨大廈防鼠擋等即時措施，而現有措施如「老鼠米」或「後巷監察系統」均沒成效，質疑「老鼠不滅，何處為家」，促請政府發起的新一輪清潔大行動勿再只流於口號。



政務司司長張建宗早前宣布展開為期3個月的全城清潔行動，強調「過街老鼠不可以放過一個」。王國興表示，政府雖形容老鼠如「恐怖分子」，但他認為恐怖的不是鼠患，而是官員的施政。王批評政府部門多年來在衞生政策上各自為政，只懂「自己顧自己」，又以安裝老鼠隔為例，指如要阻止老鼠從坑渠走入商場或民居，就必須在渠口安裝老鼠隔，但路政署一直懶理，單靠社區自行設置。



王國興續指，導致鼠患另一問題是政府將責任外判，如在公共屋邨和商場理應裝設防鼠擋，但外判的管理公司往往待有資源才處理或「懶懶閒」，「今日話要研究、聽日話要研究，後日又話要搵專業顧問」一直拖延，且滅鼠方式守舊，用作毒鼠的「老鼠米」幾近50年不變，而所謂的「後巷監察系統」只是觀察而不捕捉，鼠患肆虐正正就是外判衞生工作的惡果。



王國興又提到，政府至今仍未就非洲豬瘟問題追究責任︰「究竟邊度出問題﹖咩人要承擔責任？」而香港爆發麻疹前，海外多國已成為疫埠，香港海關卻在邊檢及追查病源上優柔寡斷。王認為，「老鼠不滅，何處為家」，政府在清潔行動上不能再繼續做騷，要交代有何實際的「短安排、長打算」。



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