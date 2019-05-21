導演黃嘉威涉狎4少女　新增控罪至14項轉高院審

舞台劇導演及演員黃嘉威涉嫌非禮及誘使未成年女網友拍裸照一案，被告原本被控向16歲以下兒童作出猥褻行為及製作兒童色情物品兩罪，涉及一名女事主；案件今(21日)於西九龍法院再提訊時，控方申請修改該兩罪之餘，再新增另外12項控罪，包括非禮、與16歲以下女童非法性交、以及企圖製作兒童色情物品等罪；令被告現時共面對14項控罪，共涉及4名女事主。由於案件將轉交高院審理，裁判官下令將被告收押至7月2日，轉往東區法院進行交付往高院審訊程序。



37歲被告黃嘉威，現時共被控14項罪，涉及4名均是16歲以下的女童W、X、Y、Z。第一至五項罪是涉及W，包括4條向16歲以下兒童作出猥褻行為及一條製作兒童色情物品罪。控罪指被告在2013年7月至2015年初，在香港某地，四度向W作出嚴重猥褻行為；被告並在2018年3月31日在九龍塘某賓館製作W的裸露照片及影片。



第六至十項罪是涉及X，包括非禮、與16歲以下女童非法性交、向16歲以下兒童作出猥褻行為、製作及企圖製作兒童色情物品等五罪。控罪指被告在2018年3月31日在九龍塘某賓館非禮X；在2018年4月3日於太子某賓館拍攝被告與X發生性行為的影片，以及與X非法性交。另外，被告亦在2018年6月30日在灣仔某賓館企圖製作X的裸露照片，以及向X作出嚴重猥褻行為。



第十一至十二項罪是涉及Y，包括製作兒童色情物品及非禮罪。控罪指被告於2014年11月或12月某日在九龍塘某賓館製作Y的裸露照片及非禮Y。第十三至十四項罪是涉及Z，包括製作兒童色情物品及非禮罪。控罪指被告於2018年7月5日在九龍塘某賓館製作Z的裸露照片及影片，以及非禮Z。