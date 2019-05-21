政Whats噏：張學明裸退　鄉議局副主席爆混戰

27個鄉事委員會上月已經全數換屆，當中新界鄉議局副主席張學明未有尋求連任大埔鄉委會，一早就盛傳佢會裸退，包括不連任鄉議局副主席。現時距離鄉議局換屆不足兩星期，張學明嘅位置就吸引唔少人爭奪，令到一向善於事前協調妥當嘅鄉議局罕有地出現選戰喇！



近年鄉議局甚少出現選戰，好似4年前換屆時，3名正副主席都係無對手下自動當選，至於新一屆嘅普通執行委員及特別議員選舉，參選人數目同名額一致而毋須進行選舉，再次體現到鄉議局嘅協調精神。而鄉議局由大埔約、元朗約同南約組成，3名正副主席各代表一約，今次張學明退下火線就令到大埔約有空缺，引來多名大埔約嘅鄉頭虎視眈眈。



鄉議局今日(21日)舉行今屆最後一次執委會，向來3位正副主席都會上台主持會議，但張學明全程無影只餘下空位，有執委認為張學明缺席最後一次會議，只為表達唔競逐連任，亦擺出支持盛傳為其接班人、現任大埔鄉委會主席林奕權。不過，有關信息並唔代表林奕權可以穩坐副主席，事關林就話一切要睇選舉結果喇！



另外，多名有票在手嘅鄉事表示，已獲吩咐預留時間出席下周六嘅主席選舉，唔少人都要特登更改日程作遷就，呢期更收到唔少拉票電話，主要同大埔約嘅位置相關，因為鄉議局正世代交替，但今屆都只會換走一人避免太大變化，另一名副主席林偉強理應可順利連任。



據了解，現時積極拉票嘅仲有沙田鄉委會主席莫錦貴同西貢北鄉委會李耀斌，其中李耀斌喺今日執委會上以鄉委會名義，高調向鄉議局捐出逾100萬港元，睇嚟係更加投入鄉情。至於莫錦貴拉票功夫就被指較早排冷卻，有人懷疑莫已打退堂鼓。但莫錦貴就話積極籌備參選，希望靠其多年資歷幫到鄉議局，自言夠老資格，而李耀斌都話一路都積極考慮，已經搵相熟朋友傾過，而今次捐款係見鄉議局喺丁權案中落力，所以捐款鼓勵番鄉議局。



有鄉事直言現時情況混亂，由於鄉議局仲未決定到支持何人，事關莫錦貴向來與鄉議局企得唔係太埋，未必幫到原居民發聲，而李耀斌雖然出任總務委員會副主任等職務，但有鄉事亦有微言，指佢只為自己條鄉做嘢，至於林奕權有海外鄉僑支持，但年紀輕擔心佢有排坐，難怪今日執委會後多名鄉頭繼續密斟商討，似乎都係討論點拆解呢場混戰喇！

