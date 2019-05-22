Dr.東：寄養方法暫存斷肢　增日後手術成功率

內地曾有個案，為免斷肢壞死，將斷掌駁至小腿「暫時寄養」，說法雖令人驚嚇且不可思議，但有醫生指，據其理解，香港雖未有類似個案，但此「非常」做法確實可行，國內便曾有成功案例，為傷者保住斷肢並駁回原位。



屯門醫院矯形及創傷科顧問醫生陳平德表示，一旦不幸發生斷肢意外，傷口或布滿異物如沙粒碎石等，在衞生情況惡劣下駁回斷肢，失敗率較高，因此有醫生或考慮為傷者採用「寄養」方式暫存斷肢。



有傳媒2016年曾報道指，一名內地男子意外弄斷右掌，醫生先將其右掌駁到右腳腳眼，最終成功將斷掌「歸位」。陳平德指出，採用此寄養方法的好處是可在暫存斷肢的同時，爭取時間治好接駁切口的感染，增加日後接駁手術的成功率。惟以陳理解，香港暫未見過該等案例，一來手術難度高，二來要視乎傷者情況是否適合。



陳續指，傷者剛經歷斷肢創傷，礙於外觀問題，未必能接受此「寄養」手術，「外觀上可能予人畸形的感覺，對病人較難接受。」他亦強調，進行上述手術的傷者要承受更多的手術風險，「要先將斷掌駁入腳眼位，再等斷肢傷口好轉，再將斷掌移返上隻手」，過程涉及多次接駁血管等的複雜手術。