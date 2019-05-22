Dr.東：先包膠袋再放進冰水　斷指駁回機會高

東網去年9月報道一名年近八旬婆婆在社區會堂被摺枱夾斷手指的恐怖意外，相當觸目驚心。有矯形及創傷科顧問醫生指，斷指意外在日常生活屢見不少，如結婚戒指被外物勾住而「扯甩」手指、被單車「輾甩」手指等，醫生提醒市民若不幸遇上斷指意外，首要保持斷指清潔，以乾淨膠袋包好，再放入冰水當中，「唔好直接浸入水或者擺在冰塊上面，可能會令細胞壞死！」



坊間流傳有市民不幸斷指後，會先將斷指放入冰水、酒精或牛奶等保存再就醫。屯門醫院矯形及創傷科顧問醫生陳平德澄清指，正確的處理方法是將斷指裝入乾淨膠袋，再將膠袋放入冰水之中。他指，有傷者或以為將斷指直接放於冰塊上有較好的「保護」效果，惟此舉卻有可能令細胞壞死；他續指，若將斷指直接浸入水中，水質亦可能不夠潔淨。陳直言眼見不少傷者因處理斷指不當，最終接駁失敗。



陳平德指，所謂將斷指駁回並非僅將皮肉「縫埋一齊」便可，醫生要以顯微鏡及可比頭髮幼10倍的顯微手術線，仔細為病人接上斷指及手部的血管、神經及肌腱等，有需要清除碎骨，方可縫起皮膚。他指成功駁回手指後，手指功能有望恢復至七成，惟其後的復康治療亦要依照物理治療師的協助。



陳平德指，曾見過有傷者因佩戴結婚戒指時無留意戒指被異物勾住，繼而進行投擲或跳躍動作，輕則拉傷手指或弄傷血管，重則將手指活活「扯甩」。工業意外亦是常見的斷指原因，陳憶述，曾處理最棘手的個案是一位中年男子不慎被重物壓斷3隻手指，他於手術期間必須與時間競賽，以免斷指壞死，「一隻手指要用2至4個鐘頭去駁，3隻手指難度仲高，需時更長！」



陳亦留意到近年的斷指個案中不乏小童，他最近就處理了一宗12歲男童因跌倒而被越野單車輾至手指「半甩」，目前該男童已駁回手指，並在康復中。

